India vs England 5th Test Day 3: इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी सलामी बल्लेबाज कीटन जेनिंग्स कुछ खास कमाल न दिखा पाए। रविवार (नौ सितंबर) को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। वह महज 10 रन का स्कोर ही बना पाए थे। रोचक बात है कि जिस गेंद पर वह आउट हुए थे, उस पर उन्होंने शॉट खेला ही नहीं था। असल में वह शमी की उस घातक गेंद को समझ ही नहीं सके थे, जो कि इनर स्विंग खाते हुए ऑफ स्टंप को ले उड़ी थी।

जेनिंग्स, एलिस्टर कुक के साथ ओपनिंग के लिए उतरे थे। पर क्रीज पर वह केवल 38 गेंदों का सामना कर सके। सीरीज में यह उनकी सातवीं ऐसी पारी है, जिसमें वह फ्लॉप साबित हुए। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में पांचवां और आखिरी टेस्ट मैच जारी है। रविवार को इंग्लिश टीम खेल के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 150 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी। शमी ने इसमें 10 ओवरों में 32 रन देकर एक विकेट झटका। देखें शमी ने जेनिंग्स को आउट किया था–

Keaton Jennings has made some nightmarish leaves in this series.

It was a jaffa from @MdShami11 though!

