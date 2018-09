LIVE क्रिकेट स्कोर, India vs England 5th Test Day 1 Live Cricket Score Streaming: इंग्लैंड ने संभली हुई शुरुआत, विकेट की तलाश में भारत

हनुमा विहार अंतिम एकादश में जगह बनाने में सफल रह हैं। वह भारत के 292वें टेस्ट खिलाड़ी बने हैं।

Proud moment for Hanuma Vihari as he becomes the 292nd player to represent #TeamIndia in Tests.#ENGvIND pic.twitter.com/M5qh0Y54E0