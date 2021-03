India vs England (IND vs ENG) 5th T20 Live Cricket Score Streaming Online: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार (20 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। फिलहाल सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो इंग्लैंड ने एक भी बदलाव नहीं किया है। दूसरी ओर, टीम इंडिया ने एक बदलाव किया। खराब फॉर्म के बाद केएल राहुल को टीम से बाहर कर दिया गया है। उनके स्थान पर तेज गेंदबाज टी नटराजन को शामिल किया गया है। विराट कोहली ने टॉस के दौरान कहा कि वे रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे।

India vs England 5th T20 Playing 11, Live Score: देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इस मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कर रहा है। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर मैच की अंग्रेजी, जबकि स्टार स्पोर्ट्स 3 (Star Sports 3) पर हिंदी में मैच की लाइव कॉमेंट्री देख और सुन सकते हैं।

IND vs ENG 5th T20 Live Cricket Score Online: जानिए पांचवें टी20 मैच के ताजा अपडेट्स

इस मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर हो रहा है। डिज्नी+हॉटस्टार और जियो टीवी ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। मैच के ताजा अपडेट्स पाने के लिए आप जनसत्ता. कॉम से जुड़े रह सकते हैं।