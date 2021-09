India vs England 4th Test Day 5 Live Cricket Score Updates: मोहम्मद सिराज ने छोड़ा खतरनाक हसीब का कैच, भारत के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें

भारत को आखिरकार सफलता मिल गई है। भारत को पहला विकेट दिलाया है शार्दुल ठाकुर ने जिन्होंने 50 रनों पर रोरी बर्न्स को वापस पवेलियन भेजा। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़े। भारत को अब जीत के लिए 9 विकेट और चाहिए हैं।

A huge wicket for #teamindia . What a beauty from @imShard Round the wicket, gets one to straighten and takes the edge.Burns departs!Live – https://t.co/OOZebPnBZU — BCCI (@BCCI) September 6, 2021