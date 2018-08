बेहतरीन फार्म में चल रहे कप्तान विराट कोहली के 23वें टेस्ट शतक की बदौलत भारत ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए रिकार्ड 521 रन का लक्ष्य दिया। कोहली ने 197 गेंद में 10 चौकों की मदद से 103 रन की पारी खेलने के अलावा चेतेश्वर पुजारा (72) के साथ तीसरे विकेट के लिए 113 और अजिंक्य रहाणे (29) के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी भी की, जिससे भारत ने सात विकेट पर 352 रन बनाने के बाद दूसरी पारी घोषित की। हार्दिक पंड्या ने भी अंत में 52 गेंद में सात चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 52 रन की पारी खेली।

मैच की खास बात ये है कि एक कप्तान के रूप में कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उन्होंने टेस्ट में टीम इंडिया का कप्तान रहते 10 बार एक ही मैच 200 या इससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कोहली ने सिर्फ 38 टेस्ट मैच खेले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी लारा हैं, जिन्होंने 7 सात बार यह कारनाम किया। इस दौरान उन्होंने 47 टेस्ट मैच में कप्तानी की। तीसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व खिलाड़ी रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने सात बार एक मैच में 200 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। पोंटिंग ने 77 मैचों में कप्तानी की। चौथे नंबर पर डॉन ब्रेडमैन हैं, जिन्होंने छह बार ये कारनामा किया। इस दौरान उन्होंने 24 मैच में अपनी टीम का नेतृत्व किया।

Ind vs Eng 3rd Test: शतक से चूके विराट कोहली पर कप्‍तानी में बाजी मारी, तोड़ दिया गांगुली का रिकॉर्ड

Ind vs Eng 3rd Test: दो टीमों के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने जेम्‍स एंडरसन, इसी मैच में रच सकते हैं इतिहास

Ind vs Eng 3rd Test: आउट करने के बाद ऋषभ पंत को भला-बुरा कहने लगे स्‍टुअर्ट ब्रॉड, फैंस ने याद दिलाए युवराज के 6 छक्‍के

10 now and counting (in 38 Tests)……#ENGvIND https://t.co/fq96tbJdb5

— Rajneesh Gupta (@rgcricket) August 20, 2018