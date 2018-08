India vs England 3rd Test Live Cricket Score: भारत बनाम इंग्लैंड।

Ind vs Eng, India vs England 3rd Test Live Cricket Score Streaming Online, Sony Liv Live Cricket, Sony Six HD Live TV, Sony Ten 3 HD Live: पहले दो टेस्ट में हार झेलने के बाद भारतीय टीम 17 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले ‘करो या मरो’ के तीसरे टेस्ट में फतह हासिल कर वापसी करने के लिये बेताब होगी, जिसके लिए वह टीम में कुछ बदलाव भी करना चाहेगी। भारतीय टीम के लिये ट्रेंट ब्रिज में होने वाला यह टेस्ट उनके लिए सीरीज बचाने का अंतिम मौका होगा। टीम को पहले दो टेस्ट मैचों में एजेस्टन में 31 रन तथा लॉर्ड्स में पारी व 159 रन से हार का मुंह देखना पड़ा था। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के साढ़े पांच दिन में 0-2 से पिछड़ने के बाद कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री सही टीम संयोजन बनाना चाहेंगे। इस तरह भारतीय टीम कप्तान कोहली की अगुवाई में 38 मैचों में इतनी ही बार के संयोजन में खेलेगी।

सबसे बड़ा बदलाव 20 वर्षीय रिषभ पंत के टेस्ट पदार्पण का होगा जो खराब फार्म में चल रहे दिनेश कार्तिक की जगह लेंगे, जिन्होंने शायद लंबे प्रारूप में अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेल लिया है। चार पारियों में शून्य, 20, एक और शून्य के स्कोर के अलावा विकेटकीपिंग में भी खराब प्रदर्शन के बाद कार्तिक पंत को कैचिंग अभ्यास कराते दिखे। पंत ने नेट में काफी समय बल्लेबाजी करने में बिताया। पंत ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दो प्रथम श्रेणी मैचों में तीन अर्धशतक बनाये हैं जिसके बाद उन्होंने टीम में जगह बनाई। इस युवा को जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्राड, क्रिस वोक्स और सैम करेन जैसे गेंदबाजों का सामना करना होगा जो उनके लिये परेशानियां खड़ी करने के लिये तैयार होंगे जैसा कि वे उनके सीनियरों के लिए कर चुके हैं। पंत के पदार्पण को लेकर जहां इतनी दिलचस्पी बनी हुई है, वहीं प्रशंसक यह भी उम्मीद कर रहे होंगे कि कप्तान कोहली बल्लेबाजी करने के लिए फिट होंगे।

भारत-इंग्लैंड के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लाइव एप्प पर देखी जा सकती है, जबकि टीवी पर Sony Six, Sony Ten 3 and Sony Ten 3 HD पर आप लाइव मैच देख पाएंगे। वहीं लाइव कमेंट्री www.jansatta.com पर पढ़ सकते हैं।

