भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बल्ले के दम पर तो दनादन रनों की बारिश करते ही हैं, लेकिन वह फील्डिंग के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने पहली पारी में 97 रन बनाए और दूसरी पारी में 103 रन बनाते हुए बेहद ही शानदार शतक भी ठोका। भारत की पारी के दौरान बल्लेबाजी में आक्रामक प्रदर्शन करने के बाद अब कोहली इंग्लैंड की टीम के लिए फील्डर के तौर पर भी मुश्किल खड़ी करते दिख रहे हैं। दरअसल, मैच के चौथे दिन कोहली ने नामुमकिन से दिखने वाले कैच को हवा में उछल कर लपक लिया, जिसके कारण इंग्लिश बल्लेबाज ओली पॉप को 16 रनों के बाद ही मैदान छोड़कर जाना पड़ा।

मैच के 26वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे, उस वक्त ओली पॉप स्ट्राइक पर थे। शमी ने इस ओवर की पहली गेंद फेंकी और पॉप ने इसमें बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सके। गेंद पॉप के बल्ले से लगकर पीछे की ओर गई और तभी कप्तान कोहली ने हवा में छलांग लगाते हुए इसे कैच कर लिया। इसे कोहली द्वारे लिए गए अब तक का सबसे अच्छा स्लिप कैच कहा जा रहा है।

Another sensational grab This time it's Kohli leaping to his right from third slip, hands in the reverse-cup position, stretching high above his head seeking the ball, and it sticks! Superb reflexes from the Indian captain. pic.twitter.com/XIeUfgvzWR

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) August 21, 2018