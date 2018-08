इंग्लैंड की स्विंग गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने खास तैयारी की। गुरुवार (9 अगस्त) को शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय खेमे ने नेट्स पर खूब पसीना बहाया। नेट प्रैक्टिस के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे और अंडर-19 खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर टीम की तैयारी में काफी मददगार साबित हुए। अर्जुन ने इस दौरान कई खिलाड़ियों को गेंदें खिलाईं।

अर्जुन ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ यूथ टेस्ट सीरीज के दौरान अंडर-19 टीम की ओर से डेब्यू किया था। वह बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। डेब्यू मुकाबले में उन्होंने दो ओवरों के भीतर ही अपना विकेट हासिल कर लिया था। पर वह दोनों मैचों में कुल तीन विकेट ही अपने खाते में जोड़ सके, जबकि बल्लेबाजी में वह कुछ खास कमाल न दिखा पाए। देखें इंग्लैंड के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के लिए कैसे नेट्स पर कोहली ने की तैयारी-

