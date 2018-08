बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को ज्यादा रन बनाने से रोक दिया। इंग्लिश टीम पहले दिन 9 विकेट के नुकसान पर महज 285 रन ही बना सकी। 1 अगस्त से शुरू हुए टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बने।

अश्विन ने पहले दिन के मैच में 25 ओवरों में गेंदबाजी करते हुए 60 रन दिए और चार विकेट भी चटकाए। इन 25 ओवरों में से 7 ओवर मेडन रहे। अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बेहद ही कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया। एशिया के बाहर किसी अन्य देश में हुई टेस्ट सीरीज के पहले दिन के मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनरों की लिस्ट में अश्विन ने चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया है।

1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के पहले मैच के पहले दिन भारतीय स्पिनर भगवत चंद्रशेखर ने 30 ओवरों में 94 रन देते हुए 6 विकेट चटकाए थे। वहीं 1977 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के पहले दिन के मुकाबले में बिशन बेदी ने 55 रन देते हुए 5 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में अनिल कुंबले ने 84 रन देते हुए 5 विकेट झटके थे। चौथे नंबर पर अब इस लिस्ट में अश्विन का नाम शामिल हो गया है।

Best figures for an Indian spinner on Day 1 of a tour outside Asia:

6/94 B Chandrasekhar v NZ, Auckland, 1976

5/55 BS Bedi v Aus, Brisbane, 1977

5/84 A Kumble v Aus, MCG, 2007

4/60 R ASHWIN v Eng, Edgbaston, 2018 *#ENGvIND

— Deepu Narayanan (@deeputalks) August 1, 2018