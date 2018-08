भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के कप्तान जॉय रूट का बल्ला एक बार फिर जमकर चला। भारत और इंग्लैंड के बीच इस वक्त 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 1 अगस्त यानी बुधवार से बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले मैच के पहले दिन जॉय रूट ने 156 गेंदों में 80 रन बनाए। इसके साथ ही भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में रूट ने बहुत ही शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

जॉय रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में लगातार 12वीं बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। रूट ने भारत के खिलाफ 12 टेस्ट मैचों में खेला है, जिनमें से एक न एक पारी में रूट को 50 से ज्यादा रन बनाने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि रूट ने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 20 पारियों में बल्लेबाजी की है। इन पारियों में रूट ने 69.52 के औसत के हिसाब से 1182 रन बनाए हैं। इन रनों में 9 अर्धशतक और 3 शतक भी शामिल हैं। यानी यह भी कहा जा सकता है कि रूट ने भारत के खिलाफ लगातार 12वें टेस्ट मैच में 50 से ज्यादा रन बनाया है।

Scoring 50+ scores in all Tests against an opponent (6+ Tests):

12 JOE ROOT vs Ind *

09 D Walters vs WI

08 Joe Root vs SA *

06 Habibul Bashar vs Pak

06 J Kallis vs Zim

06 Tamim Iqbal vs Eng *

06 Mohd Yousuf vs Zim

* ongoing sequences#ENGvIND

