India vs England 1st Test Day 5 Live Cricket Score Updates: आखिरी दिन बारिश बनी मुश्किल, समय से नहीं शुरू हो सका खेल

भारत ट्रेंट ब्रिज में इतिहास रचने से महज 157 रन दूर है। आपको बता दें इससे पहले भारत ने इंग्लैंड में सर्वाधिक स्कोर 173 रनों का स्कोर चेज किया है जो 1971 में द ओवल में हुआ था। अगर भारत ये मैच जीत लेता है तो ये टीम 50 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगी।

That's Stumps on Day 4⃣ of the first #ENGvIND Test!#TeamIndia move to 5⃣2⃣/1⃣ & need 1⃣5⃣7⃣ runs more to win. @ImRo45 (12*) & @cheteshwar1 (12*) will resume the proceedings on Day 5 at Trent Bridge. Scorecard 👉 https://t.co/TrX6JMzP9A pic.twitter.com/6yBQ5gAFKO