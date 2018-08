India vs England 1st Test Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 1st Test Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live, Sony Six Live Cricket TV, Sony Ten 3 HD Live TV, इंडिया वस इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: इंग्लैंड-भारत के बीच एजबेस्टन में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत के लिए 194 रन का टारगेट दिया है, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत खराब रही और टीम ने 22 रन तक मुरली विजय (6) और शिखर धवन (13) के रूप में सलामी जोड़ी को खो दिया। इसके बाद लोकेश राहुल (13) और अजिंक्य रहाणे (2) भी कुछ खास नहीं कर सके। रविचंद्रन अश्विन को नाइटवॉचमैन के रूप में बुलाया गया। अश्विनस (13) ने तेज खेल दिखाया और 14 गेंदों तक 3 चौके भी जड़ दिए लेकिन अगली बॉल पर जेम्स एंडरसन के शिकार बने।

बता दें कि ईशांत शर्मा और रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 180 रनों पर समेट दिया। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 287 रन बनाए थे और भारत को पहली पारी को 274 रनों पर सीमित कर 13 रनों की बढ़त ले ली थी। इंग्लैंड ने अपने आठ बल्लेबाज 135 रनों पर ही खो दिए थे, लेकिन यहां से सैम कुरैन (63) ने तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड को इस स्कोर तक पहुंचाया। वह दूसरी पारी में इंग्लैंड के सर्वोच्च स्कोरर साबित हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 65 गेंदों का सामना किया और नौ चौकों के अलावा दो छक्के लगाए। उनके अलावा जॉनी बेयर्सटो ने 28 और डेविड मलान ने 20 रन बनाए। ईशांत ने पांच विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने तीन विकेट चटकाए। वहीं उमेश यादव ने दो विकेट लिए।

