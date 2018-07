India vs England 1st ODI Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: भारत इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर चुका है।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 1st ODI Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live Cricket TV, Sony Ten 3 HD Live TV, Sony Six HD TV, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: भारत-इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में गुरुवार (12 जुलाई) को तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 223 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबज जॉनी बेयरस्टॉ और जेसन रॉय के बीच 73 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को मजबूती दी। जेसन रॉय ने 35 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं जॉन बेयरस्टॉ भी इतनी ही गेंदों में 6 बाउंड्री की मदद से 38 रन बना सके। कुलदीप यादव ने पारी के 13वें ओवर में दो विकेट झटके और यहां से भारत ने इंग्लैंड पर दबाव बना लिया। बेन स्टोक्स और जोस बटलर के बीच पांचवें विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी हुई, जिसने इंग्लैंड को संभाल लिया। जोस बटलर 51 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 6 विकेट चटकाए।

इंग्लैंड ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से मात दी थी। वह टी-20 की निराशा को पीछे छोड़ नई शुरुआत करना चाहेगा। भारत की तरफ से सिद्धार्थ कौल को वनडे में पदार्पण का मौका मिला है। भुवनेश्वर कुमार टीम में नहीं हैं। वहीं, इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। एलेक्स हेल्स चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं।

India vs England 1st ODI Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score at Sony Liv Live, Sony Six