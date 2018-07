India vs England 1st ODI Live Score, Ind vs Eng Dream11, Predicted Playing 11, Squad, Players List, Live Cricket Streaming Online: भारत-इंग्लैंड के बीच 12 जुलाई से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। तीन एकदिवसीय मैचों की इस श्रृंखला में टीम इंडिया टी20 के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम के पास नंबर-1 टीम बनने का मौका है। अगर भारत इस सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से मात दे देता है तो वो वनडे क्रिकेट में नंबर-1 की कुर्सी पर वापसी कर लेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी।

