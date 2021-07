मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया में अपने साथ वाशिंगटन सुंदर के साथ फनी अंदाज में ‘स्लेजिंग’ की है। यह इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी एक ही टीम यानी विराट कोहली की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) के लिए खेलते हैं। यह वाकया भारत और इंग्लैंड की काउंटी सिलेक्ट इलेवन के बीच प्रैक्टिस मैच के दौरान हुआ।

प्रैक्टिस मैच में वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान काउंटी सिलेक्ट इलेवन की ओर से खेल रहे हैं। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 311 रन बनाए। काउंटी सिलेक्ट इलेवन की ओर से वाशिंगटन सुंदर चार नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। इस दौरान यह मजेदार वाकया हुआ। मोहम्मद सिराज को फनी अंदाज में वॉशिंगटन सुंदर को स्लेज करते देखा गया। उस समय वाशिंगटन सुंदर ने खाता भी नहीं खोला था। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर जब एक रन पर खेल रहे थे, तब तेज गेंदबाज सिराज ने शॉर्ट बॉल फेंककर उन्हें पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया।

वॉशिंगटन सुंदर 7 गेंद ही खेल पाए। सिराज का सुंदर को आउट करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग उस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। इस बीच, ट्विटर पर Siraj ट्रेंड भी हुए। एक यूजर ने लिखा, पिछले चार महीने में ऐसा दूसरी बार है जब मोहम्मद सिराज ने वॉशिंगटन सुंदर को रन बनाने से रोका है। एक अन्य यूजर ने लिखा, दोस्त-दोस्त ना रहा। अन्य यूजर्स मजेदार मीम शेयर कर रहे हैं।

