फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हाल ही में समापन हुआ है। भारत में भी फुटबॉल का जुनून चरम पर था। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय फुटबॉल फैंस ने भारतीय टीम के ना होने पर दुख भी जताया था। अब भारतीय फुटबॉल फैंस के पास अपने देश की टीम को चीयर करने का मौका होगा। भारत और ब्राजील के बीच कोलकाता में एक बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने गुरुवार को भारत और ब्राजील के बीच होने वाले ऐतिहासिक मुकाबले का ऐलान किया है।

भारतीय फुटबॉल इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब भारत की टीम फीफा रैंकिंग के टॉप 5 में मौजूद किसी टीम से भिड़ेगी। ब्राजील मौजूदा रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है। ब्राजील के फुटबॉल महासंघ ने भी इस मैच का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील की टीम सितंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी दो मुकाबले खेलेगी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यह पूर्व विश्व विजेता टीम का पहला मैच होगा।

कब और कहां खेला जाएगा यह मुकाबला?

ऑस्ट्रेलिया में ब्राजील की टीम पहला मुकाबला 25 सितंबर को Townsville और 29 सितंबर को ब्रिसबेन में खेलेगी। इसके बाद ब्राजील की टीम भारत के दौरे पर आएगी और इस विंडो का तीसरा मुकाबला खेलेगी। भारत और ब्राजील के बीच यह मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 3 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा। यह दोनों देशों की टीमों के बीच एक फ्रेंडली मैच होगा।

AIFF के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने इस मैच को लेकर कहा,”ब्राजील जैसी टीम का अपने देश में स्वागत करना एक शानदार पल होगा। साथ ही यह पल भारतीय फुटबॉल के इतिहास का एक अनमोल क्षण होगा।” जबकि ब्राजील फुटबॉल महासंघ की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया,”यह एक स्पेशल मैच होगा उस देश के साथ जहां ब्राजील की टीम का सबसे बड़ा फैनबेस है। यहां के फैंस ने सालों से ब्राजील के फुटबॉल इतिहास को पैशन के साथ फॉलो किया है।”

वहीं एआईएफएफ की तरफ से यह भी कहा गया,”फुटबॉल वर्ल्ड में ब्राजील की बादशाहत दुनियाभर के युवा फुटबॉलर्स को प्रेरित करती है, जिसमें भारतीय समर्थक भी शामिल हैं। भारत में ब्राजील के बाहर ब्राजीलियन टीम का सबसे बड़ा फैनबेस है।”

नीरज चोपड़ा नंबर 5 पर, फिर भी फाइनल में पहुंचे; भारत के तीन जैवलिन थ्रो एथलीट की मेडल राउंड में एंट्री

भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल राउंड में पहुंच गए हैं। उनके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे इस लिस्ट में टॉप पर रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



