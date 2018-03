IND vs BAN: जिस गेंदबाज के ओवर में दिनेश कार्तिक ने कूटे 22 रन, उसने फैंस से मांगी माफी

निदास ट्रॉफी फाइनल मैच में मिली बांग्लादेश को मिली हार के बाद नींद तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन की नींद उड़ गई है। भारत के खिलाफ मिली चार विकेट की हार का जिम्मेदार रुबले खुद को मान रहे हैं और इसके लिए वह प्रशंसकों से माफी चाहते हैं। रुबले का मानना है कि 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी से भारतीय खिलाड़ियों को दिए 22 रन ही बांग्लादेश की हार के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण भारत उनके पंजों से जीत को छीन कर ले गया। बांग्लादेश समाचार पत्र ‘प्रोथोम आलो’ को दिए एक बयान में रुबेल ने कहा, “मैं इस हार के बाद बेहद खराब महसूस कर रहा हूं। मैंने नहीं सोचा था कि इस हार का कारण मैं बनूंगा। हम फाइनल में जीत के इतने करीब थे, लेकिन मेरी वजह से हम मैच हार गए। मैं प्रशंसकों से इस हार की माफी चाहता हूं।” उन्होंने ट्वीट करके भी अपने प्रशंसकों से माफी मांगी।

विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (29 रन, 8 गेंद, 2 चौके, 3 छक्के) की आतिशी पारी के दम पर भारत ने बांग्लादेश से मिले 167 रनों के लक्ष्य को हासिल कर निदास ट्रॉफी अपने नाम की। भारत 18वें ओवर की समाप्ति तक पांच विकेट पर केवल 133 रन बना पाया था, जब कार्तिक बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने रुबेल की गेंदों पर दो छक्के और एक चौक्का लगाने के साथ ही यह दर्शा दिया कि वह भारतीय टीम को हारने नहीं देंगे। इसके बाद 19वें ओवर की अगली तीन गेंदों पर कार्तिक ने छह रन हासिल किए। इसके बाद भारत को आखिरी ओवर में 12 रनों की जरूरत थी।

I know it's all my mistake but to be honest, I never thought Bangladesh would lose the game from such winning situation only for my mistake. I am seeking forgiveness to all my countrymen. Please forgive me. #NidahasTrophy

— Rubel Hossain (@rubel34official) March 18, 2018