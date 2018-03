दिनेश कार्तिक को बधाई देना भूले मुरली विजय? ट्रोल्स ने ली चुटकी- परिवार से बड़ा है देश

निदास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ यादगार पारी खेलने के बाद हर जगह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए हर दिग्गज खिलाड़ी निदास ट्रॉफी जीतने पर इंडियन क्रिकेट टीम और विशेषकर दिनेश कार्तिक को बधाई दे रहा है। क्रिकेटर मुरली विजय ने भी इस शानदार जीत पर ट्विटर के जरिए भारतीय टीम को तो बधाई दी, लेकिन दिनेश कार्तिक का नाम लेना भूल गए, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने मुरली विजय पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश परिवार से बड़ा होता है।

वहीं एक यूजर ने कहा, ‘अपने निजी विवादों को अलग रखकर दिनेश कार्तिक द्वारा यादगार पारी खेलने के लिए उन्हें बधाई दीजिए। वह इसके हकदार हैं।’ अन्य यूजर ने ट्वीट किया, ‘भाई देश परिवार से ऊपर होता है। ट्वीट पर ना सही तो फोन करके विश कर देना कार्तिक को।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘आप भले ही दिनेश कार्तिक को पसंद ना करते हों, लेकिन उनके लिए एक सैल्यूट तो आपके मुंह से निकल सकता था।’ प्रशांत नाम के यूजर ने कह, ‘निजी विवादों को अलग रखा करो और एक भारतीय की तरह सोचो, आपको दिनेश कार्तिक का नाम लेना चाहिए था। वह हीरो हैं, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया?’ दरअसल, कार्तिक की पहली पत्नी निकिता का मुरली विजय से अफेयर था और जब दिनेश कार्तिक ने अपनी पत्नी को तलाक दिया तब मुरली विजय ने उनसे शादी कर ली। इसके बाद से ही दोनों क्रिकेटर्स के बीच कड़वाहट पैदा हो गई।

Keep ur personal histories apart and congratulate @DineshKarthik dude @mvj888 — Sushil Remo (@Sushilremo) March 18, 2018

You must also appreciate the innings of karthik as he is representing our country and the reason of the victory.. Keeping your personal issues aside…This would have earned more respect to you. — Sachin Nayak (@SachinN7777) March 18, 2018

Sad Mr.Vijay. Take a minute to congratulate Karthik for the win. You know it. Accept and Appreciate Bro! — Maneesh (@Madify123) March 18, 2018

Boys and offcourse @DineshKarthik as wellKeeping ur personal issues aside the man truely deserves appreciation tonight

#indiavsbangladesh #NidahasTrophy2018 #NidahasTrophy2018Final — Sheikh Iftikhar (@SheikhIftikhar1) March 18, 2018

You can be large hearted. At least a salute to @DineshKarthik could have come from you. #INDvBAN — TKG (@3dipkumar) March 18, 2018

#DK #DK #DK..keep the personal outside and be an #Indian…u should mention dinesh kartik's name…he is d hero..why u didn't? — Prasant Kumar Nayak (@saiprasant143) March 18, 2018

This tweet is incomplete without mentioning @DineshKarthik so pls keep personal issues aside coz this describes your idiotic character — Keshav Choudhary (@KeshavC16791096) March 18, 2018

जहां मुरली विजय ने दिनेश कार्तिक को बधाई नहीं दी तो वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर उन्हें बेहद ही प्यारा बधाई संदेश दिया। कोहली ने लिखा, ‘क्या शानदार खेल हुआ क्रिकेट का कल रात, टीम ने साथ में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया। डीके ने बहुत अच्छा खेला।’ क्रिकेटर शिखर धवन ने ट्वीट कर कहा, ‘क्या शानदार खेल हुआ… बहुत ही शानदार फाइनल मैच… क्या शानदार प्लेयर हैं दिनेश कार्तिक… आपने बहुत अच्छा खेला… दबाव में आने के बाद भी आपने मैच जीतने के लिए बहुत ही धमाकेदार शॉट खेला… हेट्स ऑफ।’ आपको बता दें कि टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। उस वक्त दिनेश कार्तिक क्रिज पर मौजूद थे, उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए टीम इंडिया को निदास ट्रॉफी में जीत दिलाई।

What a game of cricket last night, Complete team performance! Big up boys!!! Well done DK @DineshKarthik @BCCI #NidahasTrophy2018 #INDvsBAN — Virat Kohli (@imVkohli) March 19, 2018

What a game! What a final! What a player! @DineshKarthik you beauty! That was a great shot under pressure to finish things off! Hats off#INDvBAN pic.twitter.com/fxPH8OPRPJ — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 18, 2018

