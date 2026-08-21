भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले साल स्थगित हुई सीरीज पर अभी भी असमंजस बरकरार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इसको लेकर एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ बहुप्रतीक्षित घरेलू श्रृंखला की तारीखें ‘आगे-पीछे हो सकती हैं’, क्योंकि बोर्ड अपने कैलेंडर में बदलाव कर रहा है। इतना ही नहीं तमीम ने भारी वित्तीय नुकसान के कारण इस वर्ष बांग्लादेश प्रीमियर लीग (टी20 का प्रमुख टूर्नामेंट) के शामिल होने की संभावना भी कम बताई है।

तमीम इकबाल ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि, बीसीबी 28 अगस्त से 9 सितंबर तक शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक खेल विकास टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, जिसमें अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-23 श्रेणियों के खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा,”भारत के साथ होने वाली श्रृंखला को लेकर बातचीत चल रही है। इसकी तारीखों में बदलाव हो सकता है।”

भारत-बांग्लादेश सीरीज के सितंबर में होने की संभावना खत्म

क्रिकबज के अनुसार उन्होंने कहा,”पूर्व कार्यक्रम के अनुसार यह श्रृंखला मीरपुर में होनी है लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बसुंधरा मैदान (ढाका) में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। भारत के साथ श्रृंखला तय होने के बाद हम उसके अनुसार अपना कार्यक्रम तैयार करेंगे।” भारत ने पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ 13 से 17 सितंबर तक नयी दिल्ली में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला निर्धारित कर ली है। इससे सितंबर में भारत-बांग्लादेश श्रृंखला की संभावना लगभग खत्म हो गई है।

गौरतलब है कि पिछले साल बांग्लादेश में अशांति के कारण भारत-बांग्लादेश श्रृंखला स्थगित कर दी गई थी। खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी द्वारा भ्रष्टाचार सहित कई विवादों में घिरी बीपीएल के बारे में तमीम ने कहा कि बोर्ड को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि बीपीएल के कारण पिछले दो सत्र में 40 करोड़ बांग्लादेशी टका (लगभग 31 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। तमीम ने कहा,”मुझे नहीं लगता कि इस साल बीपीएल का आयोजन होगा। मैं इस तरह से बीपीएल का आयोजन नहीं करना चाहता। पिछले दो वर्षों में बीसीबी को लगभग 40 करोड़ टका का नुकसान हुआ है।”

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