India vs Bangladesh, Ind vs Ban Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित क्रिकेट विश्वकप 2019 का 40वां मैच दो बार की चैम्पियन भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। बर्मिघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने इस मैच में कुलदीप यादव की जगह भुवनेश्वर कुमार को और केदार जाधव की जगह दिनेश कार्तिक को अंतिम एकादश में शामिल किया है। बांग्लादेश ने रुबेल हुसैन और शब्बीर रहमान को अंतिम एकादश में मौका दिया है।

दोनों टीमें ये मैच हर हाल में जीतना चाहेंगी। जहां एक तरफ भारत इस मैच को जीत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा वहीं बांग्लादेश इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की रेस में बना रहना चाहेगा। अगर भारत ये मैच हार जाता है तो उसका श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच करो या मरो जैसा हो जाएगा।

