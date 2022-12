IND vs BAN Playing 11: अक्षर पटेल पर संशय, राहुल त्रिपाठी या रजत पाटीदार कर सकते हैं डेब्यू, ये है भारत और बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11

IND vs BAN 2nd ODI, India vs Bangladesh 2nd ODI Playing 11 in Hindi: दूसरे एकदिवसीय मैच से पहले शिखर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि भारत प्लेइंग इलेवन में एक और बल्लेबाज रख सकता है।

भारत बनाम बांग्लादेश प्लेइंग 11: बांग्लादेश के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी थी। (सोर्स- ट्विटर/बीसीसीआई)

