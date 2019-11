India vs Bangladesh Ind vs Ban 3rd T20: यहां जानिए मौसम का हाल

India vs Bangladesh (Ind vs Ban) 3rd T20, Nagpur Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: भारत-बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में मौसम ने फैंस को डराया था। दिल्ली में खेले गए पहले मैच में जहां प्रदूषण बड़ी समस्या बनी थी तो राजकोट में महा के खतरे ने डर पैदा किया था। हालांकि दोनों ही मुकाबलों के दौरान किसी तरह का व्यवधान नहीं देखने को मिला।

आज का मुकाबला नागपुर में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मौसम भी आज के मुकाबले में मेहरबान होगा और दिन में अच्छी धूप खिलेगी। मौसम विभाग की मानें तो मैच के दौरान भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।