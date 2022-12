Live

IND vs BAN 2nd Test Live: श्रेयस अय्यर पर निगाहें, पढ़ें भारत-बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन से जुड़े अपडेट्स

IND vs BAN 2nd Test Day 2 Live Score, India vs Bangladesh 2nd Test Live Cricket Score Online in Hindi: पहले दिन के खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 278 रन बना लिए थे। श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।

ind vs ban live : भारत बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच 2022 लाइव क्रिकेट स्कोर। (फाइल फोटो)

Go to Live Updates India vs Bangladesh (IND vs BAN) 2nd Test, Day 2 Live Score in Hindi: टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच बुधवार से चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन के खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 278 रन बना लिए थे। श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 90 रन की पारी खेली। India in Bangladesh, 2 Test Series, 2022 Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram 15 December 2022 Bangladesh vs India 278/6 (90.0) Bowlers O R WKT Taijul Islam 30 84 3 Mehidy Hasan * 18 71 2 Batsman R B Shreyas Iyer * 82 169 Stumps ( Day 1 – 1st Test ) India elected to bat Live Updates India vs Bangladesh 2nd Test Day 2 Live Cricket Score : पहले दिन का शुरुआती सत्र बांग्लादेश के नाम रहा तो बाकी के दोनों सत्र में भारतीय बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया। India vs Bangladesh 2nd Test Day 2 Live Cricket Score : टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 149 रन की साझेदारी से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन छह विकेट पर 278 रन बना लिये। बायें हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम (84 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंद को पुजारा पढ़ने में विफल रहे और एक बार फिर से शतक बनाने से चूक गये। उन्होंने 203 गेंद की संयमित पारी में 90 रन बनाये जबकि 169 गेंद की अब तक की पारी में अय्यर को कई बार किस्मत का साथ मिला। वह 82 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। पुजारा ने अय्यर के साथ पांचवें विकेट के लिए 149 रन की साझेदारी करने से पहले चौथे विकेट के लिए ऋषभ पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। पुजारा ने अपनी पारी में 11 चौके जड़े तो वही अय्यर ने 10 बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। मैच में भारत की वापसी का श्रेय हालांकि पंत को जाता है जिन्होंने कप्तान राहुल (22), शुभमन गिल (20) और विराट कोहली (एक) सस्ते में आउट 45 गेंद की आक्रामक पारी में छह चौके और दो छक्के जड़े। मैच में जहां दूसरे बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वही पंत की बल्लेबाजी को देख कर लगा कि वह दूसरे पिच में खेल रहे हो। मेहदी हसन मिराज (71 रन पर दो विकेट) ने दिन की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल (14) को पगबाधा किया। तैजुल ने हालांकि अपनी स्पिन गेंदबाजी से सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने दिन में 30 ओवर डाले और गिल, कोहली तथा पुजारा जैसे बड़े बल्लेबाजों को चलता किया। कोहली को तैजुल ने बेहद खूबसूरत गेंद पर पगबाधा आउट किया । ‘फुल लेंग्थ’ की इस गेंद पर कोहली ने बैकफुट पर रहने का फैसला किया लेकिन गेंद टर्न लेकर उनके पिछले पैड पर जा लगी। भारत ने अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू भी लिया लेकिन फैसला गेंदबाज के पक्ष में रहा । अय्यर को किस्मत का पूरा साथ मिला। इबादत हुसैन की गेंद स्टंप्स से टकराई लेकिन गिल्लियां नीचे नहीं गिरने के वह बच गये। बांग्लादेश के विकेटकीपर और क्षेत्ररक्षकों ने तीन बार उनका कैच टपकाया। दिन का शुरुआत सत्र बांग्लादेश के नाम रहा तो बाकी के दोनों सत्र में भारतीय बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया। स्पिनरों की मददगार विकेट पर दोनों टीमें दो तेज गेंदबाजों और तीन स्पिनरों के साथ उतरी हैं । केएल राहुल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिये । बांग्लादेश ने छठे ही ओवर में स्पिनर को गेंद सौंपी और राहुल ने शाकिब अल हसन का स्वागत चौके के साथ किया । गिल ने अगले ओवर में इबादत को चौके लगाये । भारत ने सात ओवर में बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिये थे । इसके बाद हालांकि बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भारतीयों को खुलकर खेलने नहीं दिया । गिल एक खराब स्वीप शॉट पर अपना विकेट गंवा बैठे जबकि राहुल ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला । पारी के 20वें ओवर में ती विकेट गंवाने के बाद पंत ने दो चौके और एक छक्का लगाकर शानदार गेंदबाजी कर रहे तैजुल पर दबाव बनाया। उन्होंने इसके बाद ऑफ स्पिनर मेहदी का स्वागत भी चौके से किया। पुजारा को दूसरे सत्र की शुरुआत में जीवनदान मिला जब इबादत की गेंद पर नुरुल हसन ने उनका कैच टपका दिया। पंत हालांकि दूसरे छोर से तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने मेहदी और इबादत के खिलाफ चौके जड़कर बांग्लादेश के गेंदबाजों पर दबाव बनाये रखा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पारी के 32वें ओवर में मेहदी के खिलाफ छक्का जड़ लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गये। गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से टकरा कर स्टंप्स पर चली गयी। पुजारा ने इसके बाद इबादत और खालिद के खिलाफ चौके जड़े। दूसरे छोर पर अय्यर पारी की शुरुआत में थोड़े नर्वस नजर आ रहे थे लेकिन उन्होंने मेहदी के खिलाफ अलग-अलग ओवरों में तीन चौके लगाकर आत्मविश्वास हासिल किया।