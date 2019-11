Ind vs Ban: भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर दिख रही है। बांग्लादेश की टीम 58.3 ओवर में 150 रन पर ऑलआउट हो गई। वहीं, भारत ने 26 ओवर में 1 विकेट पर 86 रन बना लिए। अब वह बांग्लादेश के स्कोर से सिर्फ 64 रन कम है और उसके 9 विकेट गिरने बाकी हैं। भारत को ड्राइविंग सीट में पहुंचाने में उसके गेंदबाजों खासकर मोहम्मद शमी ने अहम भूमिका निभाई।

मोहम्मद शमी ने 13 ओवर में महज 27 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने चायकाल से पहले का आखिरी ओवर फेंका। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने 2 विकेट चटकाए। हालांकि, शमी के इस शानदार प्रदर्शन में अप्रत्यक्ष रूप से कप्तान विराट कोहली का भी हाथ था। इसका उदाहरण मैच के दौरान के वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है। इस VIDEO में विराट मैदान में मौजूद दर्शकों की ओर इशारा करके शमी की हौसलाअफजाई करने को कह रहे हैं।

All heart – Captain @imVkohli asks the crowd to cheer for an on fire @MdShami11 #TeamIndia #INDvBAN pic.twitter.com/IEk2GY537Y

— BCCI (@BCCI) November 14, 2019