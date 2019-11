Ind vs Ban 1st Test Live Cricket Score: यहां जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

India vs Bangladesh, Ind vs Ban 1st Test Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live: टी20 सीरीज में 2-1 से कब्जा जमाने के बाद टीम इंडिया अब बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने के लिए तैयार है। पहला मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 सीरीज में आराम लेने वाले विराट कोहली इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं, बांग्लादेश की टीम शाकिब की अनुपस्थिति में अपना दम दिखाने उतरेगी।

दोनों ही टीमों ने मैच के पहले जमकर अभ्यास किया है। दोनों की ही कोशिश होगी कि वो जीत के साथ इस सीरीज का आगाज करे। इस मुकाबले के बाद दोनों ही टीमें कोलकाता में पहली बार पिंक बॉल के साथ टेस्ट खेलेंगी। ऐसे में ये मैच कई मायनों में अहम होने वाला है। देखना होगा कि आखिर बांग्लादेश के कप्तान मोमिन उल हक किस रणनीति के साथ उतरते हैं।

भारत-बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मैच का लाइव स्कोर जानने के लिए आप Star Sports के विभिन्न नेटवर्क पर विजिट कर सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप Hotstar पर देख सकते हैं। जबकि लाइव अपडेट के लिए आप cricbizz और Jansatta.com पर विजिट कर सकते हैं।