IND vs BAN 1st ODI Playing 11: केएल राहुल या शिखर धवन, ऋषभ पंत या इशान किशन, प्लेइंग 11 रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़ के लिए बड़ा सिरदर्द

IND vs BAN 1st ODI, India Playing 11 vs Bangladesh 1st ODI in Hindi: टीम इंडिया ने सीरीज में प्रॉपर स्पिनर नहीं चुना है। टीम ने स्पिन ऑलराउंडर चुना है। टीम के पास शाहबाज अहमद , अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर का विकल्प हैं।

Ind vs Ban Playing 11: भारत बनाम बांग्लादेश प्लेइंग 11 (फोटो – बीसीसीआई)

