चोट के बाद वापसी करने वाले रविंद्र जडेजा ने दूसरे टेस्ट में शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा किया। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर मैथ्यू वेड का शानदार कैच लपका। इस कैच को पकड़ने के चक्कर में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा भिड़ भी गए, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर ने खुद पर से अपना नियंत्रण नहीं खोया और गेंद को अपने हाथ से छिटकने नहीं दिया। मैथ्यू वेड का कैच वाला यह वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (cricketcomau) ने अपने ट्विटर पर शेयर भी किया है।

वीडियो में साफ दिख रहा है, कैच पकड़ने को लेकर जडेजा और शुभमन गिल में कन्फ्यूजन हो गया था। अश्विन की गेंद पर मैथ्यू वेड ने मिड-ऑन और मिड-विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन शॉट पूरी तरह से उनके बल्ले पर आया नहीं और गेंद हवा में ज्यादा ऊपर चली गई। यह देख मिड-विकेट पर खड़े शुभमन गिल कैच पकड़ने के लिए अपनी जगह से दौड़े। रविंद्र जडेजा मिड-ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने भी कैच पकड़ने के लिए अपने बाईं ओर दौड़ लगाई।

जडेजा ने देख लिया था कि गिल भी कैच के लिए भाग रहे हैं। उन्होंने हाथ से गिल को अपनी जगह ही रुकने का इशारा किया। लेकिन शायद गिल जडेजा का सिग्नल देख नहीं पाए और दौड़ते रहे और मिड-ऑन की ओर से आ रहे जडेजा से भिड़ गए। दोनों के बीच इतनी तेज से टक्कर हुई कि शुभमन गिल मैदान पर ही गिर पड़े। हालांकि, जडेजा ने अपना संतुलन नहीं खोया। उन्होंने पहले गेंद को हवा में ही अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसे छिटकने भी नहीं दिया।

Almost disaster! But Jadeja held his ground and held the catch! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/SUaRT7zQGx

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2020