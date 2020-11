भारतीय क्रिकेट टीम तीन वनडे, तीन टी20 और चार टेस्ट की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। 27 नवंबर को सिडनी में खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 66 रन से हार मिली। दूसरा मैच 29 नवंबर को इसी मैदान पर खेला गया। इस मैच में उतरने के साथ ही भारत के कप्तान विराट कोहली ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। वे देश के लिए 250 वनडे मैच खेलने वाले 9वें बल्लेबाज बन गए हैं।

कोहली से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वालों में सचिन तेंदुलकर (463), महेंद्र सिंह धोनी (350), राहुल द्रविड़ (344), मोहम्मद अजहरुद्दीन (334), सौरव गांगुली (311), युवराज सिंह (304), अनिल कुंबले (271) और वीरेंद्र सहवाग (251) हैं। कोहली के इस खास उपलब्धि वाले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में अच्छी गेंदबाजी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर और एरॉन फिंच लगातार दूसरे मैच में शतकीय साझेदारी करने में कामयाब हुए।

