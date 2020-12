भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। या तो वे पुराना रिकॉर्ड तोड़ते या नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज के आखिरी मैच में एक रिकॉर्ड और बना दिया। कैनबरा के मनुका ओवल में उन्होंने वनडे में अपने 12000 रन पूरे कर लिए। वे इस आंकड़े तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज भी बन गए।

कोहली ने 13वें ओवर में सीन एबॉट की पहली गेंद पर सिंगल लेकर यह रिकॉर्ड बनाया। सचिन ने 12 हजार रन बनाने के लिए 300 पारियां खेली थीं। वहीं, कोहली सचिन से 58 पारी पहले ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कोहली ने 242 पारियों में 12000 रन बना लिए हैं। इससे पहले कोहली ने सबसे तेज 10 हजार बनाने का रिकॉर्ड भी विराट ने ही तोड़ा था। 12 हजार के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने 314, श्रीलंका के तीन पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने 336, सनथ जयसूर्या ने 379 और महेला जयवर्धने ने 399 पारियां खेली थीं।

12000 ODI runs for King Kohli

He’s the fastest to achieve this feat #TeamIndia pic.twitter.com/5TK4s4069Y

— BCCI (@BCCI) December 2, 2020