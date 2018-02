U19 World Cup 2018 Final, Ind vs Aus U19: पृथ्वी शॉ बने वर्ल्ड कप जिताने वाले विश्व के सबसे युवा कप्तान

Ind vs Aus U19: भारत ने न्यूजीलैंड के बे ओवल मैदान पर तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में 216 रन पर समेट दिया था। इस आसान टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने मंजोत कालरा की शतकीय पारी के दम 38.5 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ भारतीय टीम के कप्तान पृथ्वी शॉ विश्व कप जिताने वाले विश्व के सबसे युवा कप्तान बन गए। पृथ्वी (18 साल 86 दिन) ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल मार्श (18 साल 102) को पछाड़ इस फेहरिस्त में शीर्ष पर आ गए हैं।

