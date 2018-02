Ind vs Aus U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चौथी बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद युवा खिलाड़ियों ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसमें कप्तान पृथ्वी शॉ और साथी खिलाड़ी बेहद उत्साह में नजर आ रहे हैं।

बता दें कि भारतीय गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 216 रन पर आउट कर दिया। इसके जवाब में भारत ने सिर्फ दो विकेट खोकर 38.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली के मनजोत कालरा ने 102 गेंद में नाबाद 101 रन बनाए। भारत ने छह साल पहले उन्मुक्त चंद की अगुवाई में यह खिताब जीता था। विराट कोहली ने 2008 और मोहम्मद कैफ ने 2000 में खिताबी जीत दिलाई थी। इस बार भारत शुरू ही से प्रबल दावेदार माना जा रहा था और प्रदर्शन भी उसी तरह का रहा। दूसरी टीमों और भारत के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर था। शॉ ( 29 ) और गिल ( 31 ) के विकेट जल्दी गंवाने के बाद हार्विक देसाइ ( नाबाद 47 ) और कालरा ने 86 रन की साझेदारी करके टीम को जीत तक पहुंचाया।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में 86 रन बनाने वाले कालरा ने एक बार फिर उम्दा पारी खेली। उसने अपनी पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। जैसे ही देसाई ने विजयी चौका जड़ा, भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उमड़ पड़े और दर्शक दीर्घा में तिरंगा लहराता दिखाई दिया। इससे पहले जोनाथन मेरलो के 76 रन के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय स्पिनरों शिवा सिंह और अनुकूल रॉय का सामना नहीं कर सकी और 216 रन पर आउट हो गई।

Join us LIVE on the Bay Oval as we follow India’s celebrations after lifting the #U19CWC trophy! https://t.co/BhpC4lirNe — ICC (@ICC) February 3, 2018

एक समय ऑस्ट्रेलिया के चार विकेट पर 183 रन थे और वह 250 रन की ओर बढती नजर आ रही थी। इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने ताबड़तोड़ विकेट लेकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जेसन संघा की टीम ने आखिरी छह विकेट 33 रन पर गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले टास जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन उसके बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में नहीं बदल सके।

What a win for the U19 boys, take it as a stepping stone; Long long way to go! Enjoy the moment! @BCCI #U19CWC pic.twitter.com/D8mGdakxZu — Virat Kohli (@imVkohli) February 3, 2018

मेरलो और परम उप्पल ( 34 ) ने चौथे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। इसके बाद मेरलो ने नाथन मैकस्वीनी ( 23 ) के साथ 49 रन जोड़े। शिवा ने मैकस्वीनी का रिटर्न कैच लेकर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया। उस समय स्कोर पांच विकेट पर 183 रन था। इससे पहले राय ने उप्पल को रिटर्न कैच लेकर पवेलियन भेजा। भारतीय स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रनगति पर अंकुश लगाए रखा। सलामी बल्लेबाज जैक एडवडर्स ( 28 ) और मैक्स ब्रायंट ( 14 ) टिक नहीं सके। तेज गेंदबाज ईशान पोरेल ने दोनों बल्लेबाजों को उछाल लेती गेंद पर कवर में लपकवाया। इस टूर्नामेंट की एक और खोज कमलेश नागरकोटी ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान संघा ( 13 ) समेत दो विकेट लिए। वहीं शिवम मावी को एक विकेट मिला।

