U19 World Cup 2018 Final, Ind vs Aus U19: कोच राहुल द्रविड़ की जमकर हो रही तारीफ, BCCI ने दिया 50 लाख का इनाम

U19 World Cup 2018: अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त देकर चौथी बार खिताब पर कब्जा जमाया। टीम इंडिया के विश्व कप जीतते ही सोशल मीडिया पर फैंस ना सिर्फ टीम बल्कि कोच राहुल द्रविड को बधाई संदेश देने लगे। वहीं दिग्गज क्रिकेटर भी द्रविड की तारीफ करते दिखे। भारत ने न्यूजीलैंड के बे ओवल मैदान पर तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 216 रन पर समेट दिया था। टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने मंजोत कालरा की शतकीय पारी के दम 38.5 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली।

इसके साथ ‘गुरू’ राहुल द्रविड़ को उनके कोचिंग करियर की सबसे बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। यह प्रदर्शन कोच द्रविड़ को भी शानदार तोहफा रहा, जिन्हें आखिरकार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका मिला। दो साल पहले बांग्लादेश में टीम उपविजेता रही थी।

Every Indian is delighted, all credit to Rahul Dravid for committing himself to these young kids ,and a legend like him deserves to lay his hands on the WC. Only Fitting. #INDvAUS — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 3, 2018

BCCI announces prize money for victorious India U19 team. Mr Rahul Dravid, Head Coach India U19 – INR 50 lakhs Members of India U19 team – INR 30 lakhs each Members of the Support Staff, India U19 – INR 20 lakhs each — BCCI (@BCCI) February 3, 2018

Typical Dravid. Kept saying ‘them’ because the team won. Had they lost, it would have been ‘we’.#U19CWC — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 3, 2018

For some, this will be the biggest moment in their lives. But as Rahul Dravid said, they must look upon this as a stepping stone. #ICCU19CWC — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 3, 2018

Every time this man takes charge of something, the job done is a class apart! Thank You, Rahul Dravid! #WhistlePodu pic.twitter.com/JHIHwUgPw5 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 3, 2018

As you would expect from Dravid….he’s promptly shared the credit with everyone around in the support staff. What. A. Man. #INDvAUS #U19CWC — Aakash Chopra (@cricketaakash) February 3, 2018

What a moment for these boys. Feel so so happy for them and am reminded of our triumph 18 years ago. Great effort by Rahul Dravid and these guys have a great future. #under19worldcup pic.twitter.com/Cu2Mrm2FJ4 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 3, 2018

भारत ने छह साल पहले उन्मुक्त चंद की अगुवाई में यह खिताब जीता था। विराट कोहली ने 2008 और मोहम्मद कैफ ने 2000 में खिताबी जीत दिलाई थी। भारतीय गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 216 रन पर आउट कर दिया। इसके जवाब में भारत ने सिर्फ दो विकेट खोकर 38.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली के मनजोत कालरा ने 102 गेंद में नाबाद 101 रन बनाए।

