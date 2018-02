U19 World Cup 2018 Final, Ind vs Aus U19: फाइनल में महज 5 बल्लेबाज ही जड़ सके शतक, मनजोत कालरा बने दूसरे भारतीय

Ind vs Aus U19: भारत ने शनिवार (3 फरवरी) को ऑस्ट्रेलिया को अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में 8 विकेट से मात देते हुए चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। वह इस विश्व कप को सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम बन गई है। कोई भी टीम अभी तक चार बार अंडर-19 विश्व कप नहीं जीत सकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कामकाज देख रही प्रशासकों की समीति (सीओए) ने शनिवार को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय युवा टीम को ईनाम देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी।

इसमें सबसे ज्यादा ईनाम टीम के कोच राहुल द्रविड़ को दिया गया है। सीओए ने द्रविड़ को 50 लाख रुपये का ईनाम देने की घोषणा की है। वहीं टीम के हर सदस्य को 30-30 लाख रुपये ईनाम के तौर पर देने का फैसला किया है। टीम के सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को ईनाम के तौर पर 20 लाख रुपये मिलेंगे।

Utter jubilation at Bay Oval as India celebrate their #U19CWC triumph! pic.twitter.com/0rC8S3fQS7

अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज:

108 ब्रेट विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान (1988)

107 स्टीफन पीटर, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (1998)

100* जारद बर्क, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका (2002)

111* उन्मुक्त चंद, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2012)

101* मनजोत कालरा, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2018)

Behind the scenes as the celebrations continue for India in the changing room! #U19CWC pic.twitter.com/W50gu2TMgi

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 3, 2018