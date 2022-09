India vs Australia T20 Series Live Streaming : 20 सितंबर से शुरू होगी 3 मैचों की टी-20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

IND Vs AUS T20 Series Live Streaming, When, Where To Watch India Vs Australia T20 Series 1st Match Live Telecast Online : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का टीवी पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभन्न चैनलों और डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेले जाएंगे।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 लाइव प्रसारण ,IND Vs AUS Live Streaming। (फोटो- बीसीसीआई)

