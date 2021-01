भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड में अपने नाम किया था। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरे मैच में मेलबर्न के बाद पर उसे हरा दिया। सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। ब्रिस्बेन में भारतीय टीम चार बदलाव के साथ उतरी। टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर ने डेब्यू किया। नटराजन ने अपने डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया।

नटराजन टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले 300वें और वॉशिंगटन 301वें प्लेयर हैं। नटराजन को बॉलिंग कोच भरत अरुण और वॉशिंगटन को रविचंद्रन अश्विन ने डेब्यू कैप सौंपी। नटराजन एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी-20) में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के लिए किसी एक दौरे पर तीनों फॉर्मेट में किसी एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया हो। नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 में भी डेब्यू किया था।

Welcome to Test cricket, @Natarajan_91

Thangarasu Natarajan becomes the first Indian player to make his International debut across all three formats during the same tour #AUSvIND pic.twitter.com/CKltP2uT5w

— ICC (@ICC) January 14, 2021