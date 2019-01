Ind vs Aus 2nd ODI Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया।

India vs Australia, Ind vs Aus 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online: शॉन मार्श के सातवें शतक के बाद डैथ ओवरों में भुवनेश्वर कुमार की उम्दा गेंदबाजी की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को दूसरे वनडे मैच में नौ विकेट पर 298 रन पर रोक दिया। एडीलेड ओवल पर ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत खराब रही और उसके दो विकेट 26 रन पर गिर गए। मार्श ने 11 चौकों और तीन छक्कों के साथ 131 रन बनाये। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के साथ 65 गेंद में 94 रन की साझेदारी की। मैक्सवेल ने 37 गेंद में 48 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया ने सुबह टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पहला वनडे जीतने वाली मेजबान टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया था जबकि भारत ने खलील अहमद की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया जिनका यह पहला वनडे था। भारत के लिये भुवनेश्वर कुमार ने 45 रन देकर चार और मोहम्मद शमी ने 58 रन देकर तीन विकेट लिये।

India vs Australia 2nd ODI Live Score Score Online, Ind vs Aus Live Score Streaming : यहां जानें मैच का लाइव अपडेट्स

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD हिंदी, जबकि Sony Six and Sony Six HD पर देखा जा सकता है। वहीं Sony LIV एप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी।

Ind vs Aus 2nd ODI Live Score Score Streaming Online at Sony Six, Hotstar, Sony Liv: मोबाइल पर ऐसे देखें मैच का लाइव प्रसारण