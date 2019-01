ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 34 रन से हराकर सीरीज में दमदार शुरुआत की है। इस मैच में भारत की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और उसका शीर्षक्रम सस्ते में निपट गया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ही अच्छी बल्लेबाजी कर सके, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा। रोहित का साथ निभाया पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने, जिन्होंने 51 रनों की पारी खेली। हालांकि धोनी ने ये रन काफी धीमी गति से बनाए और इसके लिए 96 गेंदें खेली। फिर जब टीम को जरुरत थी कि धोनी अपनी इस पारी को आखिर तक ले जाएं तो टीम को जीत दिलाएं, तभी धोनी आउट होकर पेवेलियन लौट गए। अब भारत की हार के बाद धोनी प्रशंसकों के निशाने पर आ गए हैं।

यूजर्स ने धोनी की धीमी बल्लेबाजी की आलोचना की और ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। बता दें कि पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लचर शुरुआत की और 2 विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए। हालांकि इसके बाद उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकोम्ब के शानदार अर्द्धशतकों की मदद से और पारी के आखिर में मार्कस स्टोइनिस की धमाकेदार पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 288 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंची।

ये आंकड़े कर सकते हैं धोनी को परेशानः धोनी ने पिछले 21 मैच में 51 रनों की ही सबसे बड़ी पारी खेली है। इस दौरान धोनी का स्ट्राइक रेट 67.7 रहा और औसत सिर्फ 27.2 रहा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि धोनी अब स्पिनर्स के खिलाफ उतने असरदार नहीं रहे और स्पिरनर्स के खिलाफ रन बनाने में जूझते हैं। हाल के समय में देखा गया है कि धोनी अपनी पारी की शुरुआत काफी धीमी करते हैं, जिससे उनका स्ट्राइक जबरदस्त रुप से प्रभावित होता है।

Is MS Dhoni trying for a Test comeback? — Madhav Sharma (@HashTagCricket) January 12, 2019

See? That’s what Dhoni’s dots do.The pressure mounts to the batsman at the other side and he has to take desperate measures and more often perishes — Denzophobia (@MadMart05) January 12, 2019

Dhoni didn’t get chance to play test series so he is contributing now by playing test in ODI. Legends never go off duty — EngiNerd. (@mainbhiengineer) January 12, 2019

It would’ve been better if MS Dhoni retired from limited Overs cricket instead Test Cricket. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 12, 2019

Dhoni is answering to those haters who were saying – Risabh pant is better test player than Dhoni. — Squint Neon (@squintneon) January 12, 2019

Dhoni & Sharma are trying to see the new ball off and then may be accelerate after Tea. — Gabbbar (@GabbbarSingh) January 12, 2019

पहले वनडे मैच में भारतीय टीम की पारी की बात करें तो टीम की शुरुआत खराब रही और शिखर धवन, विराट कोहली और अंबाती रायडु जैसे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सिर्फ 4 रनों के कुल स्कोर पर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित शर्मा और एमएस धोनी ने धीमी लेकिन सधी बल्लेबाजी की। रोहित ने हालांकि बाद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर लिया, लेकिन धोनी लय में नहीं दिखे और जब अर्द्धशतक के बाद धोनी ने तेज खेलने की कोशिश की, तो वह आउट होकर पेवेलियन लौट गए। अपनी बल्लेबाजी के दौरान धोनी का स्ट्राइक रेट लगभग 50 के करीब रहा, जो कि वनडे क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। धोनी के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक भी जल्द ही चलते बने। जिससे रोहित पर दबाव आ गया। आखिरकार रोहित शर्मा भी तेज रन बनाने के चक्कर में शानदार 133 रन बनाकर स्टोइनिस की गेंद पर आउट हो गए। भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना सकी और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीतकर सीरीज की बेहतरीन शुरुआत की।

