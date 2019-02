भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की टी-20 सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 191 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत लिया।

भारत की ओर से विराट कोहली ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंद में 72 रन का नाबाद पारी खेलते हुए टीम इंडिया को 4 विकेट पर 190 के स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने विराट का भरपूर साथ दिया। कोहली और धोनी के बीच चौथे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी हुई। हालांकि धोनी अंत तक नाबाद नहीं रह पाए और 40 के स्कोर पर पवैलियन लौट गए। लेकिन धोनी ने आउट होने से पहले मैदान पर एक बार फिर अपनी शानदार फिटनेस का परिचय दिया।

दरअसल, मैच में ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा 12वां ओवर फेंक रहे थे और बल्लेबाजी छोर पर एमएस धोनी खड़े थे। एडम ने जैसे ही गेंद फेंकी, उससे कुछ सेकेंड पहले ही धोनी बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से आगे बढ़ चुके थे। लेकिन गेंद बल्ले पर लगने के बजाय कीपर के हाथ में चली गई। इससे पहले विकेटकीपर धोनी को स्टंप आउट कर पाता धोनी ने फुल स्ट्रेच कर अपना पिछला पैर क्रीज के अंदर पहुंचा चुके थे।

Can you stretch as far as MSD? https://t.co/ZglC476jhV

— Akhil Gupta (@Guptastats92) February 27, 2019