ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन लगातार टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। अब मिचेल जॉनसन ने कहा है कि अगर विराट कोहली मेलबर्न की पिच पर एक भी शतक नहीं लगा पाते हैं तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। 37 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने बहस तब छेड़ दी जब उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर सड़क की एक तस्वीर पोस्ट की जोकि मेलबर्न में विकेट की सतह और प्रकृति को उभारती है। इस पर भारतीय प्रशंसकों ने जॉनसन की खबर लेनी शुरू कर दी, बाद में जॉनसन ने कोहली को एक चुनौती दे दी। एक ट्वीट के जवाब में मिचेल जॉनसन ने लिखा कि कोहली अगर इस ट्रैक पर शतक नहीं बना पाएं तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। विष्णु वर्धन रेड्डी नाम के यूजर ने मिचेल जॉनसन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ”तो आप बहाना बना रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि विराट शतक मार देगा।” मिचेल जॉनसन ने यूजर का जवाब देते हुए लिखा, ”कोई बहाना नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूं। अगर वह इस पिच पर 100 से ज्यादा रन नहीं बनाते हैं तो उन्होंने संन्यास ले लेना चाहिए।”

हाल में फॉक्स स्पोर्ट्स पर प्रकाशित एक लेख में जॉनसन ने विराट कोहली की आलोचना की थी। जॉनसन का कहना था कि कोहली अपने कद की वजह से बहुत दूर हो जाते हैं। उन्होंने लिखा, ”कोहली ज्यादातर क्रिकेटरों ज्यादा दूर चले जाते हैं क्योंकि वह बस विराट कोहली हैं और वह एक बैठक पर बैठ जाते हैं लेकिन इस टेस्ट में भारतीय कप्तान सिली नजर आ रहे हैं।

No excuses, I’m not playing. If he doesn’t score 100 plus on this, he should retire

