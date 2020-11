ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान केएल राहुल सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। इसके पीछे उनकी खराब पारी या टीम इंडिया की हार नहीं, बल्कि डेविड वार्नर की चोट है। दरअसल, दूसरे वनडे मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केएल राहुल से पत्रकारों ने डेविड वार्नर की चोट को लेकर सवाल किए। इस पर राहुल ने कहा, ‘पता नहीं, उनकी चोट कितनी गंभीर है? लेकिन…।’ इतना कहकर राहुल हंसने लगे।

इसके बाद राहुल ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वह काफी लंबे समय के लिए बाहर होंगे। बतौर क्रिकेटर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी के साथ भी ऐसा हो, वह उनके मुख्य बल्लेबाज हैं, लेकिन यदि वह लंबे समय के लिए बाहर रहते हैं तो यह हमारी टीम के लिए अच्‍छा होगा।’ वार्नर की चोट पर इस तरह हंसने वाला राहुल का यह वीडियो वायरल है। लोगों को उनका ऐसा रवैया अच्छा नहीं लग रहा। लोग उनकी खेल भावना पर सवाल उठा रहे हैं। @Saurabh26858984 ने लिखा, ‘सॉरी केएल राहुल, एक खिलाड़ी को यह शोभा नहीं देता, शर्म करो। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी चोटिल है और तुम हंस रहे हो।’

केएल राहुल के इस तरह के रवैए पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य अहराज मुल्‍ला ने भी सवाल उठाया। अहराज मुल्ला ने कहा, ‘खेल भावना कहां चली गई। तो आपको सिर्फ भारतीय टीम की जीत की उम्‍मीद है, यदि वॉर्नर चोटिल होते हैं।’ अहराज मुल्ला गोवा कांग्रेस की छात्र इकाई के अध्यक्ष भी हैं। अन्य बहुत से लोग भी केएल राहुल को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘केएल राहुल एक खिलाड़ी हैं। वह वार्नर के लिए लंबे समय तक चोटिल रहने की कामना कर रहे हैं। कहां गई उनकी खेल भावना। यह बहुत ही नीचता है।’

Where is the sportsmanship gone? So you expect winning for yeam India only if Warner gets injured? @klrahul11 https://t.co/r9GpXOj3E4

— ahraz mulla (@AhrazMulla) November 30, 2020