ऑस्ट्रेलिया को 27 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से ठीक 10 दिन पहले बड़ा झटका लगा। लिमिटेड ओवर में टीम के अहम गेंदबाज माने जाने वाले केन रिचर्डसन सीरीज से बाहर हो गए हैं। वे वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुने गए थे और अब दोनों से बाहर हो गए हैं। केन हाल ही में पिता बने हैं। वो कुछ समय अपने परिवार, पत्नी निकी और नवजात बेटे के साथ गुजारना चाहते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके स्थान पर तेज गेंदबाज एंड्रयू टाय को टीम में शामिल किया है।

बुधवार (18 नवंबर) को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिलेक्टर ट्रेवल हॉन्स ने कहा, ‘‘केन के लिए यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन चयनकर्ताओं और टीम ने उनका पूरा सपोर्ट किया है। वह निकी और अपने बेटे के साथ एडिलेड में रहना चाहते थे। हम हमेशा अपने खिलाड़ियों और उनके परिवारों का सपोर्ट करेंगे। हम केन को मिस करेंगे, क्योंकि उनका टीम में होना फाएदेमंद होता है, लेकिन हम उनके फैसले को पूरी तरह से समझते हैं।’’

हॉन्स ने एंड्रयू टाय को टीम में शामिल करने पर कहा, ‘‘टाय सीमित ओवरों के खेल में जबरदस्त महारत रखने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इंग्लैंड में अपने हाई वर्क एथिक्स और सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित किया।’’ टाय बिग बैश में पर्थ स्कॉचर्स की ओर से खेलते हैं। वे लगभग दो साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किए गए हैं। उन्होंने अपना पिछला मैच नवंबर 2018 में भारत के खिलाफ खेला था। टाय ने 7 वनडे में 12 और 26 टी20 मुकाबलों में 40 विकेट झटके हैं।

JUST IN: Adelaide’s COVID cluster has led to three new faces being added to Australia’s training group in Sydney. FULL STORY: https://t.co/860LiD3cc9 #AUSvIND pic.twitter.com/BdxrfhxLBz

