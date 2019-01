भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चौथा टेस्ट मैच 3 जनवरी से खेला जाना है। भारत सीरीज में पहले ही 2-1 की लीड बना चुका है, ऐेसे में ऑस्ट्रेलिया को श्रृंखला ड्रॉ करवाने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। भारत सीरीज को यहां से गंवा नहीं सकता। टीम इंडिया ने अंतिम टेस्ट के लिए 13 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें लोकेश राहुल को एक बार फिर मौका दिया है। हालांकि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को टीम से बाहर रखना फैंस को रास नहीं आ रहा है। ईशांत शर्मा इस टेस्ट सीरीज के तीन मैचों में 11 शिकार कर चुके हैं।

राहुल इस सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। ऐसे में फैंस ने टीम चयन को लेकर मैनेजमेंट पर जमकर भड़ास निकाली। यहां तक कि ये भी कह डाला कि “राहुल से ज्यादा रन तो ईशांत ही बना लेता।”

Surprised to see Pandya missing. Ishant ran out of gas after 3 tests perhaps, he’s the oldest pacer in the pack. Return of KL will mean Vihari back at 6 which is fair. If Ash isnt 100% on match day, then it shouldn’t be risked and Kuldeep should get in. #AUSvIND

