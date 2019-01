Ind vs Aus 4th Test: पुजारा के नाबाद शतक की बदौलत पहले दिन भारत ने बनाए 303 रन

India vs Australia, Ind vs Aus 4th Test: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चौथा टेस्ट मैच 3 जनवरी से खेला जा रहा है। इस मुकाबले का पहला दिन पूरे तरीके से भारत के नाम रहा और 4 विकेट खोकर टीम इंडिया ने 303 रन बनाए। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। वहीं केएल राहुल के शुरुआती झटके के बाद मयंक अग्रवाल और पुजारा ने कमाल की पारी खेली और शानदार प्रदर्शन करते हुए शतकीय साझेदारी की, एक तरफ मयंक ने जहां 77 रनों की पारी खेली तो पुजारा अभी भी 130 रन बनाकर नाबाद हैं। दूसरी तरफ हनुमा विहारी 39 रन बनाकर अभी उनका साथ निभा रहे हैं। इस स्कोर से भारत की स्थिति अब इस मैच में काफी मजबूत हो गई है।

ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीतने से कप्तान के रूप में कोहली का रुतबा बढ़ेगा फिर भले ही मेहमान टीम का बल्लेबाजी क्रम पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर के प्रतिबंध के कारण कमजोर हुआ है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD हिंदी, जबकि Sony Six and Sony Six HD पर देखा जा सकता है। वहीं Sony LIV एप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी।

