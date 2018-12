भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में जारी तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कोहली 82 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया के कप्तान जिस शॉट को खेलकर आउट हुए उसे कुछ फैंस गलत बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि शॉट तो अच्छा था, लेकिन किस्मत खराब थी। कोहली भारतीय पारी के 122.5 ओवर में आउट हुए। मिचेल स्टार्क की गेंद पर कोहली ने अपर कट लगाया। थर्ड मैन की दिशा पर मौजूद एरोन फिंच ने ये कैच लपक कोहली की पारी का अंत कर दिया। विराट टेस्ट में अपने 26वें शतक से महज 18 रन पीछे रह गए।

चेतेश्वर पुजारा के 17वें टेस्ट शतक तथा अन्य बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से भारत ने एमसीजी की मुश्किल पिच पर तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को यहां अपनी पहली पारी सात विकेट पर 443 रन पर समाप्त घोषित की। ऑस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में सहज शुरुआत की तथा दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के आठ रन बनाये। वह अभी भारत से 435 रन पीछे है।

