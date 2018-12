India vs Australia 3rd Test: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 दिसंबर को मेलबर्न में तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हुई। बॉक्सिंग डे टेस्ट में सात साल के आर्ची शिलर को ऑस्ट्रेलिया टीम का सहायक कप्तान बनाया गया। लेग स्पिनर आर्ची का ग्रीन कैप पहनाकर स्वागत किया गया, जो बेहद भावुक वक्त था। आर्ची दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका सपना था कि वह ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान बनें, जिसे आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) द्वारा पूरा कर दिया गया। इस दौरान विराट कोहली ने आर्ची को स्पेशल गिफ्ट दिया। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की टीम शीट पर सिग्नेचर कर आर्ची को ये भेंट किया।

बता दें कि भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बुधवार का अंत 89 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 215 रनों के साथ किया। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 68 और कप्तान विराट कोहली 47 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नई सलामी जोड़ी मयंक अग्रवाल (76) और हनुमा विहारी ने टीम को सधी हुई शुरुआत देते हुए 40 रन जोड़े। इसमें से सिर्फ आठ रन ही विहारी के थे। पैट कमिंस ने विहारी की धीमी पारी का अंत किया।

It was the most beautiful gesture by @CricketAus and @MakeAWishAust, as 7 year old Archie lived out his dream of captaining Australia in a Boxing Day Test #AUSvIND #FoxCricket pic.twitter.com/VgnKFR4b2A

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 26, 2018