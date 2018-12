भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की स्थिति अच्छी रही। टीम ने ऑस्ट्रेलिया के शेष 4 विकेट जल्द सेमेटे और इसके बाद महज स्टंप तक 3 विकेट खोकर 172 रन बनाए। इस दौरान कप्तान विराट कोहली ने 82 रन की नाबाद पारी खेली। विराट ने अपनी पारी में अब तक 9 चौके लगाए हैं। कोहली का किस्मत ने एक बार फिर से दूसरे दिन बखूबी साथ दिया।

ये वाकया है 17.1 ओवर का। गेंद स्पिनर नाथन लियोन के हाथों में थी। लियोन की गेंद ऑफ स्टंप में पिच होकर बेल्स के करीब से होते हुए विकेटकीपर के पास चली गई। कोहली के स्टंप बिखरने से बाल-बाल बचे। खुद कोहली और नाथन लियोन इस गेंद से हैरान रह गए। उस वक्त तक कोहली 22 रन बनाकर खेल रहे थे और भारत 2 विकेट खोकर महज 43 ही रन बना सका था।

