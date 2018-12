भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में जारी दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने हवा में उछलकर शानदार कैच लपका। इस ‘स्पाइडरमैन कैच’ से कोहली ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल ये वाकया है ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 54.1 ओवर का। गेंद ईशांत शर्मा के हाथों में थी और स्ट्राइक पर पीटर हैंड्सकॉम्ब। बॉल को कट करने की कोशिश में हैंड्सकॉम्ब का कैच स्लिप में मौजूद विराट कोहली ने लपक लिया। हालांकि गेंद कोहली की पकड़ से कुछ दूर थी, लेकिन भारतीय कप्तान ने हवा में उछलकर इस मुश्किल कैच को आसान बना लिया।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इसके बाद अपनी जिम्मेदारी को सही रूप से संभालते हुए सलामी बल्लेबाज हैरिस और फिंच ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। हैरिस और फिंच ने पहले विकेट के लिए 112 रन जुटाए। फिंच अर्धशतक पूरा होने के बाद ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। उन्होंने 105 गेंदों का सामना कर छह चौके लगाए। वहीं अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैरिस ने इस बीच अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसके बाद टीम ने 148 रन तक अपने चार विकेट खो दिए थे, लेकिन शॉन मार्श (45) ने ट्रेविस हेड के साथ पांचवें विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी कर टीम को संभाल लिया।

