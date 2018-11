टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने 23 नवंबर को खेले गए दूसरे टी20 मैच में भी युजवेंद्र चहल को ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद उन्हें फैंस का काफी खरी-खोटी सुननी पड़ गई। चहल पहले टी20 मैच में भी बेंच पर रहे थे। उनके स्थान पर दोनों बार क्रुणाल पांड्या को मौका दिया गया। पहले मैच में क्रुणाल बेहद खर्चीले साबित हुए और उन्होंने ओवर में बगैर कोई सफलता हाथ लगे 55 रन लुटा दिए थे, लेकिन कप्तान कोहली ने अगले मैच में भी चहल की तुलना में क्रुणाल पर ही भरोसा जताया।

कोहली के इस निर्णय पर भारतीय फैंस भड़क गए। उन्होंने कोहली की कप्तानी पर ही सवाल उठाते हुए रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपने की मांग तक कर दी…

How can Kohli (or any captain) keep ther best bowlers for the last, and keep bowling weaker bowlers when they are bowling at the tail with rain around the corner – time and again? It is silly @vikrantgupta73 @cricketaakash #ChhodnaMat #AUSvIND @bhogleharsha @BCCI — AMAN GUPTA (@AMANGUP57809832) November 23, 2018

With kohli as captain India should always be prepared to chase 30 extra bcause of his on field decisions. There was no need of bowl khaleel there with bhuvi and bhumrah still having two.could have easily got a couple of wickets and had khaleel bowling at the tail #INDvsAUS — BikrumS (@BikramvSingh) November 23, 2018

Seems like Kohli did not learn from the West Indies game, even though he wasn’t the captain. Khaleel isn’t a death bowler. Keeps bowling short and length balls #AusvInd #Cricket — Giri Subramanian (@giri26) November 23, 2018

@BCCI helo bcci .show some guts.why u r giving captaincy to kohli for a super batsman skill only .no captain material.there are option available for oneday nd t20 captaincy.why again kohli.champions trophy, SA nd England we have already seen.why u want us to show world cup 2019 — Manoranjan dandasena (@manjan_d) November 23, 2018

For decision like this we have captain on ground…

Virat kohli has no such brain in captaincy. Poor captaincy — jay k (@jay_koli) November 23, 2018

Kohli proves again why he still is a young captain … mistakes one after the other #cricbuzzlive #AUSvIND — Aditya Gandhi (@adu1394) November 23, 2018

#ChhodnaMat #AUSvIND

Is virat kohli better than rohit sharma.. ??

And should virat kohli be replaced by rohit sharma as an Indian captain..??#Hitman — Arjit Gupta (@arjitg3) November 23, 2018

बता दें कि बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर शुक्रवार (23 नंवबर) को दूसरा टी-20 मैच रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 19वें ओवर तक सात विकेट पर 132 रन का स्कोर बना लिया था कि तभी बारिश आ गई और खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद अंपायरों ने डकवर्थ लुइस नियम का इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम को जीत के लिए 19 ओवरों में 137 रन का लक्ष्य दिया।

इसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई और भारत को डकवर्थ लुइस नियम के तहत जीत के लिए 11 ओवरों में 90 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। इस समय लग रहा था कि भारतीय टीम अब यह मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेगी। लेकिन, इंद्र देवता ने भारतीय टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नियमित अंतराल पर हो रही बारिश के बीच आखिरकार मैच को रद्द ही करना पड़ा।

