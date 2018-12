भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में पहले टेस्ट के चौथे दिन (9 दिसंबर) मोहम्मद शमी ने फैंस को खासा निराश कर दिया। भारत की दूसरी पारी के 103.1 ओवर में अजिंक्य रहाणे को नाथन लियोन ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद शमी आए और काफी जल्दबाजी दिखाते हुए पहली ही गेंद पर डीप मिड-विकेट की दिशा में शॉट खेल दिया। वहां पर मार्कस हैरिस मौजूद थे और गेंद सीधे उनके हाथों में चली गई। शमी भारत की ओर से पहली पारी में भी कुछ खास नहीं कर सके थे उन्होंने पहली पारी में 10 गेंदों का सामना करते हुए महज 6 ही रन बनाए थे। ऐसे में फैंस शमी से खासा नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकालनी भी शुरू कर दी।

बता दें कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के बावजूद चेतेश्वर पुजारा और अंजिक्य रहाणे के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। भारत ने रविवार को मेजबान टीम के चोटी के चार विकेट निकालकर पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में जीत की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है।

Shami will throw his bat at anything right from the South Africa series , somebody should warn him #AUSvIND #indvsaus — kohli (@kothadanam) December 9, 2018

Honest question: does Shami swing the bat more than the ball? #AUSvIND — Bhaskar Chawla (@BhaskarSirius) December 6, 2018

Shami is such a jackass with the bat, I swear. Even in the England series, noticed the same thing. Bumrah, probably the least accomplished batsmen amongst our bowlers, shows more application than him. — Soham S Bidyadhar (@SohamTheRed) December 9, 2018

Shami with the bat gives brain-fade a good name — Sidvee (@sidvee) December 9, 2018

Shami with bat is still a less of horror than Rohit Sharma#AUSvIND — urstrulyKajal (@BanarasiBasanti) December 9, 2018

Indian cricket team @BCCI needs a minimum batting bar that everyone should clear before selection, like the Yo-Yo test for fitness. Shami just doesn’t know how to bat. #cricket #AdelaideTest #AUSvsIND — Madhusudhan (@kmadhu0) December 9, 2018

Shami should always bat at 11. — Nikhil (@CricCrazyNIKS) December 9, 2018

ऑस्ट्रेलिया ने 323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 104 रन बनाये हैं। उसे जीत के लिए अब भी 219 रन की दरकार है। ऑस्ट्रेलिया का दारोमदार अनुभवी शान मार्श (नाबाद 31) और पहली पारी में अपने जुझारूपन का परिचय देने वाले ट्रेविस हेड (नाबाद 11) पर टिका है।

