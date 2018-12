भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्कस हैरिस ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज किया। 18 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज हैरिस ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे। इस दौरान हैरिस का परिवार भी मौजूद था। बेटे को खेलते देख मां के आंसू छलक गए। खुद हैरिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवार के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। हैरिस ने इस पारी में 45.61 की स्ट्राइक से 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाए।

अनुभवी आफ स्पिनर आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई शीर्षक्रम को सस्ते में समेट दिया जबकि तेज गेंदबाजों ने रनगति पर अंकुश लगाकर पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को भारत का पलड़ा भारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिये आखिरी सत्र में ट्रेविस हेड (नाबाद 61) और पैट कमिंस (10) ने 50 रन की साझेदारी की लेकिन आखिर में कमिंस के आउट होने से भारत ने फिर दबाव बना दिया।

